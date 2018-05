USA: Militärmaschine kracht senkrecht in den Boden

Beim Absturz einer Militärmaschine im US-Bundesstaat Georgia dürften mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Air National Guard von Georgia. Die Transportmaschine des Typs C-130 Hercules war am Mittwochmittag (Ortszeit) auf einen Highway in der Nähe des Flughafens von Savannah gestürzt.

Wie viele Menschen an Bord der Maschine waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch die Absturzursache blieb zunächst unklar. Ein Video des TV-Sender CBS News zeigt, wie die Maschine senkrecht in den Boden krachte:

"It looked like a war zone to be honest." A National Guard cargo plane exploded in flames on a busy highway just after takeoff from Savannah. The crew of five and a small number of passengers were killed. Mark Strassmann reporting. https://t.co/4vz92c7BOa pic.twitter.com/RqeqTszCqc