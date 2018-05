Deutschland: Streit um Kommunion für Evangelikale spaltet Bischöfe

In der katholischen Gemeinde in Deutschland gehen die Wogen hoch. Die Frage: Dürfen evangelische Christen an der Kommunion teilnehmen? Nach wochenlangem Streit hat der Vatikan die deutschen Bischöfe nun zu einer Einigung aufgefordert. Papst Franziskus habe die Bischöfe "ersucht, im Geist kirchlicher Gemeinschaft eine möglichst einmütige Regelung zu finden", erklärten die Deutsche Bischofskonferenz und der Vatikan am Donnerstagabend nach einem Gespräch.

Generell würdige Papst Franziskus "das ökumenische Engagement der deutschen Bischöfe". Die deutsche Bischofskonferenz hatte im Februar mit deutlicher Mehrheit eine Handreichung verabschiedet, laut der bei Ehepartnern verschiedener Konfession künftig in Einzelfällen auch der protestantische Partner die Kommunion empfangen darf. Sieben Bischöfe um den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki lehnten den Beschluss ab und wandten sich an den Papst.

Wie weit gehen die Kompetenzen der Bischofskonferenz?

Am Donnerstag traf eine Delegation der Bischofskonferenz dann Vertreter des Vatikans zum Gespräch über das Thema. "Im Gespräch wurden verschiedene Gesichtspunkte erörtert, etwa die Beziehung der Frage zum Glauben und zur Seelsorge, ihre weltkirchliche Relevanz sowie ihre rechtliche Dimension", erklärten Bischofskonferenz und Vatikan. Die Unterredung sei "in einer herzlichen und brüderlichen Atmosphäre" verlaufen. Ladaria werde den Papst "informieren".

Bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz hatten mehr als drei Viertel ihrer Mitglieder der Neuregelung zugestimmt. Die Kritiker der Handreichung wollten vom Vatikan unter anderem eine Antwort darauf, wie weit die Kompetenzen einer Bischofskonferenz in Angelegenheiten reichen, die die ganze Kirche angehen.

Weltweit gibt es etwa 20 Handreichungen von Bischöfen oder Bischofskonferenzen zum Kommunionsempfang für nicht katholische Ehepartner. In den vergangenen 20 Jahren wurden diese Regelungen vom Vatikan gebilligt. Unklar ist weiterhin, ob die deutsche Regelung weiter geht als die Regelungen anderer Länder.

(APA/AFP)