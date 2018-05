Polizisten stoppen Messerattentäter in Den Haag

In der niederländischen Großstadt Den Haag ist es am Samstagnachmittag zu einer Messerattacke gekommen. Mehrere Personen wurden laut Medienberichten verletzt. Die Polizei konnte den Angreifer festnehmen, nachdem sie ihm ins Bein geschossen hatte. Augenzeugen filmten das Geschehen. Auf einem auf Twitter kursierenden Video ist zu sehen, wie Polizisten mit vorgehaltener Waffe einen auf dem Boden liegenden Mann umzingeln.



Die örtliche Polizei bestätigte auf Twitter den Einsatz und schrieb, dass die Verletzten ins Spital eingeliefert wurden. Niederländische Zeitungen berichteten, dass der Mann zunächst ein Opfer in einem Café und daraufhin zwei weitere außerhalb des Lokals attackiert habe. Der Hintergrund des Angriffs ist noch unklar.

„Verwirrter“ Täter

Im Netz machten am Abend Gerüchte die Runde, wonach der Mann „Allahu Akbar“ gerufen habe, Augenzeugen dementierten das aber gegenüber Medien. Von der Polizei hieß es lediglich, der „verwirrte“ Täter sei amtsbekannt. Der Vorfall ereignete sich am Rande der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung der Niederlande von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg.

