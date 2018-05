Zwei Tote durch Geisterfahrer

Ein Lenker war am Samstagabend in falscher Richtung auf der deutschen Autobahn A2 unterwegs, als er frontal mit einem auf der linken Spur fahrenden Wagen zusammenstieß, wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der entgegenkommende Wagen, in dem ein 27-Jähriger und seine gleichaltrige Ehefrau saßen, zwischen die Schutzplanken der beiden Richtungsfahrbahnen katapultiert. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Seine Ehefrau starb noch an der Unfallstelle. Auch der Unfallverursacher, dessen Identität zunächst noch unklar war, erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

(APA)