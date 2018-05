Neuer Ebola-Ausbruch im Kongo: Zwei bestätige Fälle

Zwei Menschen sind in der Provinz Äquator nachweislich an dem Ebola-Virus gestorben. Insgesamt gab es in der Provinz 17 Todesfälle - ob die Toten mit dem Ebola-Virus infiziert waren, steht aber noch nicht fest.