Tausende Briefe: Mann leitet globale UPS-Firmenadresse auf eigene Wohung um

In den USA ist ein skurriler Betrugsfall aufgeflogen: Ein 24-Jähriger aus Chicago hat die globale Firmenadresse des Paketzustelldienstes UPS auf die Adresse seiner eigenen kleinen Wohnung in Chicago geändert, berichtet der Chicago Tribune. In der Folge wurden ihm Tausende Briefe und Pakete zugestellt. Auch 150 Kreditkarten für Mitarbeiter des Unternehmens seien auf die Einzimmerwohnung adressiert gewesen - darunter auch welche für den UPS-Vorstand.

Der Mann sei nun wegen Postdiebstahls und Postbetrugs angezeigt worden. Der ehemalige UPS-Auslieferer habe die Adresse im Oktober geändert. Das Unternehmen habe den Betrug allerdings erst im Jänner entdeckt. Bei der Durchsuchung der Wohnung beschlagnahmten Beamte 3000 Briefe. Zudem stellten sie 58.000 Dollar sicher: Der Mann hatte den Betrag von zehn Schecks, die für UPS bestimmt waren, auf sein eigenes Konto überwiesen.

Die Massen an Post, die der Mann erhielt, habe nach einiger Zeit nicht mehr in seinen Briefkasten gepasst. Der Postbote habe die Briefe daher in einer Box vor seiner Wohnungstür abgestellt. Das Tatmotiv blieb vorerst unklar.

>>> Bericht im Chicago Tribune.

