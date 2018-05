USA: Lebenslange Haft für Kinderfrau wegen Tötung zweier Geschwister

New York. Marina Krim fand ihre beiden Kinder, die sechsjährige Lucie und den zweijährigen Leo, erstochen in der Badewanne in ihrer Wohnung in Manhattan. Getötet wurden die beiden von ihrer Kinderfrau, der 55 Jahre alten Yoselyn Ortega.

Wegen des Mordes an den beiden ihr anvertrauten Kindern im Oktober 2012 wurde die Frau am Montag von einem New Yorker Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. „Leo und Lulu (Lucie) werden niemals das Leben leben, das noch vor ihnen lag, und nun wird ihre skrupellose Mörderin den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen“, sagte Manhattans leitender Staatsanwalt, Cyrus Vance, bei der Verkündung des Strafmaßes.

Die Staatsanwaltschaft warf Ortega vor, die Morde geplant zu haben; sie sei von finanziellen Problemen und Abneigung gegenüber ihren wohlhabenden Arbeitgebern angetrieben worden. Die Eltern der Opfer, Marina und Kevin Krim, beschrieben das Verhältnis zu der Kinderfrau als „freundschaftlich“. Ortegas Anwältin hatte auf Grundlage psychiatrischer Gutachten auf Schuldunfähigkeit plädiert. Ihre Mandantin habe zum Tatzeitpunkt unter einer Psychose und unter Depressionen gelitten und Stimmen gehört, die ihr befohlen hätten, die Kinder zu töten. Der Richter hatte die Frau aber für voll zurechnungsfähig befunden. Am Montag zeigte Ortega bei der Verkündung des Strafmaßes erstmals Reue.

Gefälschte Arbeitszeugnisse

Als im Oktober 2012 die Mutter mit dem dritten Kind nach Hause in die Upper Eastside kam, hatte Ortega gerade versucht, sich selbst mit demselben Küchenmesser das Leben zu nehmen, mit dem sie zuvor die Kinder getötet hatte. Ortega hatte im April 2010 für die Krims zu arbeiten begonnen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie ihre Arbeitszeugnisse gefälscht hatte und keinerlei Erfahrung mit der Betreuung von Kindern hatte. (ag/zoe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2018)