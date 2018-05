Affenjagd in Flughafen in Texas

Ein Pavian hat auf dem internationalen Flughafen von San Antonio im US-Staat Texas für eine erhebliche Betriebsstörung gesorgt. Der Affe war beim Entladen eines Flugzeugs aus seinem Transportbehälter entkommen und hatte zunächst das Weite gesucht, wie der Sender CBS berichtete.

A monkey at San Antonio Airport in Texas was fed up waiting to be picked up from the cargo area and escaped from his wooden crate. #7News pic.twitter.com/JGcVz2ABHn