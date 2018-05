Manchester-Anschlag: Ein Chor als Ort der Bewältigung

Sie alle waren am 22. Mai 2017 in der Manchester Arena, als Pop-Star Ariana Grande gerade eine Zugabe sang und im Foyer der Konzerthalle ein islamistischer Attentäter seine Bombe zündete. Der "Manchester Survivors Choir" hat junge Leute zusammengebracht, die diese dramatischen und traumatisierenden Momente hautnah miterlebt haben. Gemeinsam machen sie das, was sie auch damals im Mai 2017 zusammengebracht hat: Musik.

Auch am Dienstag. Der Tag steht in Manchester ganz im Zeichen des Gedenkens des Anschlags bei dem 23 Menschen ums Leben kamen. Viele der Opfer waren Jugendliche, das jüngste war gerade einmal acht Jahre alt. Hunderte Menschen wurden verletzt oder traumatisiert. Prinz William und Premierministerin Theresa May werden am Nachmittag zu einem Gedenkgottesdienst in der Kathedrale der Stadt erwartet. Landesweit wird mit einer Schweigeminute an die Opfer erinnert. Am Abend werden Tausende Mitglieder örtlicher Chöre zu einem Konzert unter dem Titel "Manchester together - There is a light" (Manchester vereint - es gibt ein Licht) auf dem Albert Suqare in der Stadt erwartet. Darunter natürlich auch der "Manchester Survivors Choir".

Das Wissen, man hat es gemeinsam durchgemacht

Alle zwei Wochen kommen die Sänger in der Sacred Trinity Church in Salford zusammen und sie machen Musik. Cath Hill ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Chor, erzählte sie den "Manchester Evening News". Sie und ihr Sohn Jake blieben beim Ariana-Grande-Konzert unverletzt, sie waren nicht im Foyer zum Zeitpunkt der Explosion. "Ich wusste, dass etwas Schreckliches passiert ist, aber ich habe nicht geholfen. Wir sind einfach ins Auto und nach Hause gefahren. Das hat mich aufgewühlt". Durch den Chor habe Hill eine Möglichkeit gefunden zu helfen. "Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht in dieser Nacht, aber einfach mit Leuten zusammen zu sein, die es verstehen, ist wirklich wichtig".

Ann Burke war mit ihrer Tochter Catherine und ihrem Mann Darah beim Ariana Grande-Konzert. Alle drei trugen massive Verletzungen durch Schrapnell-Teile davon. Sie standen nur wenige Meter vom Attentäter entfernt, der sich selbst in die Luft sprengte. Den "Manchester Evening News" erzählte Ann von der positiven Wirkung des Chores. "Es geht ums Zusammenkommen. Wir wurden schwer verletzt und haben psychisch gelitten, aber wir stehen nicht herum und reden darüber, wie wir uns fühlen oder wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, die wir im Moment haben. Es geht nur darum zu wissen, was wir alle durchmachen mussten. Es geht darum einfach hier zu sein, mit Menschen zu singen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben".

Nach den Anschlägen habe die unglaubliche Solidarität in ganz Manchester geholfen, die Erlebnisse ein Stück weit zu verarbeiten. Auch die Gedenkveranstaltungen jetzt am Jahrestag geben der Familie Kraft. Auch wenn Ann nervös vor dem Auftritt ist: "Wie haben Angst, aber wir werden es als Gruppe tun. Wir haben immer noch Angst in Menschenmengen, aber langsam kommt unser Selbstvertrauen zurück.

Anlässlich des Jahrestages hat sich auch Popstar Ariana Grande auf Twitter zu Wort gemeldet. "Denke an euch alle heute und jeden Tag. Ich liebe euch von ganzem Herzen und sende euch alles Licht und alle Wärme, die ich euch an diesem herausfordernden Tag geben kann."

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) 22. Mai 2018

>>> Der Artikel in den "Manchester Evening News"

(Red./APA)