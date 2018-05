Argentinien: 25 Jahre Haft für Priester wegen Kindesmissbrauchs

Ein katholischer Priester in Argentinien muss wegen Missbrauchs von Kindern 25 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Parana bestätigte am Montag das Urteil gegen Justo Jose Ilarraz, der bis zum Ende des Berufungsverfahrens unter Hausarrest gestellt worden war. Der 57-Jährige wurde für schuldig befunden, in einem Priesterseminar in Parana, 600 Kilometer nördlich von Buenos Aires, zwischen 1985 und 1993 mindestens sieben Kinder sexuell missbraucht zu haben. Dort war Ilarraz für Disziplin und Seelsorge zuständig.

Opfer waren 13 bis 14 Jahre alte Schüler

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelte es sich bei den Opfern um 13 bis 14 Jahre alte Internatsschüler, die ihre Eltern nur einmal im Monat sahen. Den Ermittlern zufolge könnte es noch weitere, jüngere Opfer gegeben haben. Der Staatsanwalt Juan Fancisco Ramirez sagte dem Fernsehsender TN, die Betroffenen hätten jahrelang geschwiegen, sich aber 2010 an die Staatsanwaltschaft gewandt, weil die Kirche nichts unternommen habe. Zuvor hätten sie die Katholische Kirche aufgefordert, Ilarraz nicht mehr als Priester zu beschäftigen.

Ilarraz wurde nach einer kircheninternen Untersuchung 2012 von dem Seminar abgezogen, durfte aber in der nordargentinischen Provinz Tucuman weiter als Priester arbeiten. Die Vorwürfe gegen ihn wies er als Verschwörung zurück.

(APA/AFP)