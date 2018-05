Giftquallen: Rote Flagge an Mallorcas Stränden

Madrid. Das Auftauchen von Giftquallen beunruhigt Behörden und Touristen an den spanischen Küsten. Zuerst wurden Exemplare dieser Spezies mit dem Namen Portugiesische Galeere vor den spanischen Mittelmeerinseln Ibiza und Formentera entdeckt, und jetzt vor Mallorca.

Am Mittwoch sind Regionalmedien zufolge an Stränden der Viertel Can Pastilla und Molinar Badeverbote verhängt worden. Nachdem zuvor tote Quallen gefunden worden waren, waren demnach mindestens zwei lebende Exemplare der äußerst giftigen Quallenart Portugiesische Galeere im Wasser der Bucht von Palma gesichtet worden. Die betroffenen Strände liegen östlich des Hauptstadtzentrums.

Die bläulich schimmernde Physalia physalis ist eigentlich im Atlantik heimisch und taucht selten im Mittelmeer auf. Die bis zu 30 Zentimeter großen Quallenkörper schwimmen an der Wasseroberfläche und sind daher relativ gut sichtbar. Ihre Tentakel, an denen sich giftige Nesselzellen befinden, können jedoch bis zu 30 Meter lang sein und treiben unter Wasser. Eine Berührung, auch von toten Tieren oder Tentakelresten, kann sehr schmerzhaft sein und zu Hautverbrennungen führen.

Netze und Drohnen

In Alicante, wo ebenfalls Quallenalarm ausgelöst wurde, wird nun darüber nachgedacht, vor den Stränden Netze zu spannen, um zu verhindern, dass diese Nesseltiere bis an die Küste gelangen. Zudem wird an den Einsatz von Drohnen gedacht.

Ein Sprecher der mallorquinischen Küstenbehörden versucht, Urlauber zu beruhigen. Man könne davon ausgehen, dass die Portugiesische Galeere im Hochsommer wieder aus dem Mittelmeer verschwunden sei. „Diese Quallen überleben nur im kühlen Wasser.“

