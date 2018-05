Shenzhen: Das Wunder vom Perlflussdelta

Alan Chang (36) hat einen Harvard-Abschluss in Informatik. Er arbeitete in der IBM-Zentrale in Upstate New York und bei Microsoft in Redmond, wo er zuletzt ein Jahreseinkommen von 120.000 Dollar hatte. Seine Wohnung in Seattle blickt auf den Lake Washington, er hat es geschafft in den USA, ihm geht es gut. Dennoch hat es Chang im vergangenen Jahr nach Shenzhen verschlagen, eine Metropole vor den Toren Hongkongs, wegen ihrer vielen Fabriken und Fertigungsstätten auch bekannt als die „Werkbank der Welt“.



In weiten Teilen der Stadt sieht es auch genauso aus. Kilometerweit erstrecken sich Werkhallen und Lagerhäuser an breiten Straßen, die allesamt mit Lieferfahrzeugen vollgestopft sind. Dazu der Smog, ein Dunst, der sich mit der schwülen Hitze Südchinas mischt und das Atmen mühsam macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)