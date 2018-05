Schwere Schäden in französischen Weinbaugebieten durch Hagelstürme

Heftige Hagelstürme haben schwere Schäden in den bekannten französischen Weinbauregionen Bordeaux und Cognac angerichtet. Große Hagelkörner schlugen bei den Unwettern am Samstag so heftig auf die Weinstöcke ein, dass sie teilweise komplett entlaubt wurden. Betroffen seien tausende Hektar Weinstöcke in den Herkunftsgebieten Haut-Médoc, Côtes de Blaye und Côtes de Bourg.

Allein im Herkunftsgebiet Blaye Côtes de Bordeaux seien mehrere tausend Hektar Weinberge "komplett zerstört", sagte der Vizepräsident des Winzerverbandes der Region Bordeaux, Bernard Farges. "Es sieht aus, als wäre schon geerntet worden", sagte der Winzer Cyril Giresse dem Radiosender France Bleu Gironde. "Viele Investitionen und Projekte sind in Gefahr. Die Zukunft sieht düster aus." Große Schäden gab es nach Angaben des Winzerverbands der Region auch im Anbaugebiet Cognac weiter nördlich.

(APA/AFP)