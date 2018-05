"Spiderman von Paris": Macron verleiht Retter Staatsbürgerschaft

Durch sein couragiertes Handeln wurde ein illegaler Einwanderer in Frankreich innerhalb weniger Sekunden zum nationalen Helden: Der 22-jährige Mamoudou Gassama rettete einem vierjährigen Kind in Paris das Leben. Das Kleinkind baumelte an der Außenseite einer Balkonbrüstung eines Hauses und drohte vier Stockwerke in die Tiefe zu stürzen. Mit einer waghalsigen Kletteraktion konnte Gassama das Kind jedoch retten. Nach der spektakulären Rettung will ihm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun die Staatsbürgerschaft verleihen.

"Spiderman" klettert in Sekunden vier Stockwerke hoch

Passanten filmten, wie sich der junge Mann plötzlich an der Fassade von Balkon zu Balkon nach oben hangelte, um das Kind vor dem Absturz zu retten. In wenigen Sekunden erreichte er die Brüstung und zog das Kind auf den Balkon zurück. Das Video, das die Rettungsaktion zeigt, wurde in sozialen Medien bereits millionenfach aufgerufen. "Ich habe nur an seine Rettung gedacht", sagte Gassama dem TV-Sender BFM-TV. "Und Gott sei Dank habe ich ihn gerettet".

Macron verleiht Retter Staatsbürgerschaft

Präsident Macron will ihm nun die Staatsbürgerschaft verleihen. "Alle Papiere werden in Ordnung gebracht", versprach der französische Präsident bei einem Treffen mit dem jungen Mann im Élysée-Palast. Der "Held von Paris", wie er in sozialen Netzwerken genannt wird, solle zudem in die Feuerwehr aufgenommen werden. "Bravo", sagte Macron und dankte Gassama für seinen "Mut und seine Aufopferung".

Auch die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, bedankte sich auf Twitter sowie per Telefon bei dem jungen Malier. "Er sagte mir, er sei vor einigen Monaten aus Mali hierher gekommen und träume davon, sich hier ein Leben aufzubauen", sagte Hidalgo. "Ich sagte ihm, dass seine heroische Tat ein Vorbild für alle Bürger ist."

Medienberichten zufolge waren die Eltern des vierjährigen Buben nicht zu Hause, als das Kind vom Balkon zu fallen drohte. Der Vater des Buben wurde in Untersuchungshaft genommen. Wie aus Justizkreisen verlautbart wurde, werde gegen ihn wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Die Mutter hielt sich zu dem Zeitpunkt nicht in Paris auf.

(Ag./juwe)