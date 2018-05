Russischer Journalist Arkadi Babtschenko in Kiew erschossen

Der prominente russische Journalist und Schriftsteller Arkadi Babtschenko ist in Kiew von Unbekannten vor seiner Wohnung erschossen worden. Das teilte die ukrainische Polizei am Dienstagabend mit.

"Seine Frau war im Badezimmer, als sie einen dumpfen Knall hörte. Als sie herauskam, sah sie ihren blutüberströmten Ehemann", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Journalist wollte in ein nahes Geschäft einkaufen gehen. Der Polizei zufolge ist er durch Schüsse in den Rücken getötet worden. Er sei im Rettungswagen verstorben, fügte der Sprecher hinzu.

Die Polizei vermutet, dass die Tat in Zusammenhang mit seinem Beruf steht. Der im Exil lebende 41-Jährige war einer der bekanntesten russischen Kriegsberichterstatter. Seine Bücher über die Brutalität des Tschetschenienkriegs wurden auch ins Deutsche übertragen und sind im deutschen Verlag Rowohlt erschienen; darin erzählte Babtschenko ungeschönt von der Brutalität auf beiden Seiten.

Kritik an Syrien-Einsatz

Babtschenko hielt sich seit rund eineinhalb Jahren in der Ukraine auf; er bewohnte eine Wohnung in einem Kiewer Plattenbaubezirk. Berichten zufolge wollte er in die Europäische Union ausreisen, da er sich in Russland nicht mehr sicher fühlte. Dazwischen hatte er sich in Prag aufgehalten. Harsche Kritik in seiner Heimat hatte vor allem seine Verurteilung der russischen Militärintervention in Syrien hervorgerufen.

In einem Artikel im britischen "Guardian" vom Februar 2017 erzählt er von seinem "unpatriotischen Posting" auf Facebook, das ihn zur Flucht gezwungen habe. Babtschenko war ein Gegner der russischen Intervention in Syrien. Als er anlässlich des Absturzes eines Flugzeuges im Schwarzen Meer im Dezember 2016, das ein Militärchorchestor in das Bürgerkriegsland transportieren sollte, seine "Gleichgültigkeit" angesichts der russischen Toten ausgedrückt habe, sei eine Kampagne gegen ihn losgetreten worden. Babtschenko fürchtete um sein Leben; er verließ Russland.

Aufklärung gefordert

Der Beauftragte für Medienfreiheit der OSZE, Harlem Désir, verurteilte den Mord an Babtschenko scharf und forderte Aufklärung von den ukrainischen Behörden. Der Mord an dem russischen Journalisten ist bereits der zweite hochrangige Anschlag gegen Journalisten in weniger als zwei Jahren. Am 20. Juli 2016 wurde der aus Belarus gebürtige Journalist Pawlo Scheremet Opfer einer Autobombe.

Babtschenkos letzter Eintrag auf Twitter vom Dienstag handelte von seinem "zweiten Geburtstag": Der Journalist erzählt darin eine Anekdote, wie ein ukrainischer General ihn vor vier genau Jahren - zu Beginn des Krieges in der Ostukraine - nicht auf einen Helikopter-Flug mitnehmen wollte. Die Absage sei sein Glück gewesen, denn der Hubschrauber wurde kurz darauf abgeschossen. 14 Menschen starben. Nur ein paar Stunden nach seinem letzten Online-Eintrag wurde Arkadi Babtschenko gewaltsam aus dem Leben gerissen.

(APA/AFP/Reuters/som)