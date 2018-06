Moria. Eine halb verschleierte Frau steht im Olivenwald neben dem Flüchtlingslager Moria und hängt Wäsche auf. Hinter ihr lugen zwei Kleinkinder aus dem Zelt und lachen. Eine große Plane ist über den provisorischen Hof gespannt, als Schutz gegen die Vorsommersonne. Auch die Frau lacht, zeigt auf ihr Zelt und ruft: „Luxus! Vier-Sterne-Hotel!“



Schon lange ist Moria, das Hauptauffanglager für Flüchtlinge aus der Türkei auf Lesbos in der Ostägäis, überlaufen. Doch mittlerweile ist Moria so massiv überbelegt, dass immer mehr Flüchtlinge in die angrenzenden Hügel ausweichen. 7300 Menschen lebten dort mit Stichtag 22. Mai, die maximale Kapazität aber beträgt 3000 Bewohner.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)