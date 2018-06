Medellín: Der Geist des Pablo Escobar

Juan führt dreimal die Woche Touristen durch Medellín. Und Juan hasst „Narcos“, diese Netflix-TV-Serie, die sich um Pablo Escobar dreht, den Juan gleichfalls hasst. Damit die Passanten nicht mitbekommen, wie er über Escobar denkt, nennt er den Drogenbaron nie beim Namen, sondern nur „den berüchtigten Verbrecher dieser Stadt“. Denn beim Schlagwort Escobar werden sie hier hellhörig. Und dann könnte es Streit geben. In Medellín leben viele, die „Pablo“ nicht hassen. Sondern verehren. Als Patrón. Als einen Wohltäter in den Armenvierteln, der vielen ein Dach über dem Kopf gab.



Juan kann diese Robin-Hood-Geschichten nicht hören: „Wie viele Armenwohnungen ist denn ein Menschenleben wert?“, fragt er rhetorisch. Tausende Kolumbianer starben im Drogenkrieg. Und heute, gut 25 Jahre nachdem der flüchtige Escobar auf einem Dach im Stadtteil Laureles erschossen worden ist, knipsen Touristen „Selfies“ am Grab des Massenmörders.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)