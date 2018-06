Krebs entkommt kochender Suppe und wird zum Online-Hit

In chinesischen Lokalen werden so manche Tiere lebend verspeist. Ein Krebs ist diesem Schicksal gerade noch entkommen. Er kletterte vor den Augen der Gäste in einem Lokal in China aus der kochenden Suppe und schnitt eine seiner beiden Scheren ab, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Video dazu wurde, wie der britische "The Guardian" berichtet, zum Internet-Hit.

Erstmals wurde das Video offenbar auf dem chinesischen sozialen Netzwerk "Weibo" von einem User namens Juike gepostet. Dieser sagte, dass er den Krebs adoptiert habe und nun als Haustier halte. "Ich ließ ihn leben. Ich habe ihn mit nach Hause genommen und ziehe ihn jetzt im Aquarium auf", schrieb er. Das scheint nicht allen Usern zu gefallen. Viele forderten Juike dazu auf, den Krebs frei zu lassen.

In China stieg die Nachfrage nach Krebsen in den vergangenen Jahren deutlich. Viele Restaurant haben sich auf die Zubereitung der Krebse, die in einer scharfen Sauce serviert werden, spezialisiert. Die Restaurantgäste benützten Handschuhe, um die Krebse zu schälen und zu essen. Durch die steigende Nachfrage ist auch die Produktion gestiegen. Sie hat sich laut dem chinesischen Landwirtschaftsministerium seit 2007 fast verdreifacht und lag im vergangenen Jahr bei 850.000 Tonnen.

