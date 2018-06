Südamerika: Feuervulkan hält Guatemala in Atem

Guatemala-Stadt. Seit Ende Mai brodelte es bereits im Volcán de Fuego, im Feuervulkan, rund 35 Kilometer südwestlich der guatemaltekischen Hauptstadt Guatemala-Stadt. Der Ausbruch des Fuego in der Nacht auf Sonntag überraschte die Anwohner trotzdem: Mindestens 25 Menschen starben, darunter drei Kinder, rund 300 wurden verletzt, als der Vulkan Asche, Feuer und Gesteinsbrocken in die Luft schleuderte. Ein Lavastrom ist über eine ganze Ortschaft gerollt und hat Menschen unter sich begraben.

Die Zahl der Vermissten ist noch unklar. In der Nacht mussten die Rettungseinsätze wegen der Dunkelheit und der allgemein gefährlichen Lage unterbrochen werden. Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde Conred, Sergio García Cabañas, befürchtete, dass die Opferzahl weiter steigen könne. Einige Siedlungen konnten am Montag noch nicht erreicht werden. Staatschef Jimmy Morales rief seine Landsleute auf, Ruhe zu bewahren.

Weißgrauer Ascheregen

Rund 3100 Menschen mussten das Gebiet um den Vulkan verlassen und wurden in Notquartieren untergebracht. Laut Regierung waren rund 1,7 Millionen Menschen betroffen. Sogar in Guatemala-Stadt, von wo aus der Feuervulkan für gewöhnlich gut zu sehen ist, ging noch Ascheregen nieder. In der Hauptstadt musste der Flughafen wegen Asche auf der Landebahn geschlossen werden, wie die Flugbehörde DGAC mitteilte.

Im Internet waren Bilder von Bewohnern zu sehen, die vor Feuer und Lava flüchteten. Über dem Gebiet breitete sich eine riesige Rauch- und Aschewolke aus. In vier Departments des mittelamerikanischen Landes gingen Asche und Gestein nieder. In Videos aus der Region waren Straßenzüge und Bäume zu sehen, die mit einer weißgrauen Ascheschicht überzogen waren. Auf Twitter verbreitete Videos des Militärs, das im Einsatz war, zeigten Helfer, die mit Asche verschmierte Kinder aus Häusern trugen. Rund 300 Soldaten waren im Einsatz.

Präsident Morales besuchte die Conred-Einsatzzentrale und rief die Bevölkerung in dem Gebiet um den Vulkan auf, die Sicherheitshinweise zu beachten. Es gelte Alarmstufe Rot. Am Montag wurden in den betroffenen Gebieten der Notstand sowie eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Nach Conred-Angaben handelte es sich um den schlimmsten Ausbruch der vergangenen Jahre. Die Rauchwolken waren demnach bis in einer Höhe von sechs Kilometern über dem Meeresspiegel zu sehen. Die Asche des 3763 Meter hohen Feuervulkans stieg bis zu 2200 Kilometer auf. Nach gut 16 Stunden erklärte Guatemalas Institut für Vulkanologie den Ausbruch für beendet.

Letzter Ausbruch im Jänner

Bereits im Jänner hatte es einen starken Ausbruch des Feuervulkans, einer der aktivsten Vulkane des Landes, gegeben. Tote gab es damals nicht.

Im Jahr 2012 hatten rund 10.000 Menschen wegen eines Ausbruchs die Umgebung verlassen müssen. (ag., zoe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)