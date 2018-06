Kamtschatka muss seine Toten monatelang in Schuppen lagern

Es kam hier schon vor, erzählen die Leute, dass verwesende Leichen begraben wurden. Bewohner von Dörfern auf Kamtschatka im äußersten Osten Russlands sind verzweifelt: Sie lagern ihre Toten manchmal monatelang in Schuppen, erzählen sie. Denn erst wenn ein Arzt die gesetzlich vorgeschriebene ärztliche Untersuchung durchgeführt hat, darf das Begräbnis stattfinden. Dafür aber fehlt es sowohl an Straßen wie an Ärzten. Eine Reduzierung des medizinischen Personals hat das Problem in letzter Zeit weiter verschärft.

Leichentransport per Schneemobil

Die Folgen sind laut einem Bericht der Zeitung "Newsru.com" abenteuerlich. Vom Dorf Kovran etwa gibt es keine Straßen zum Verwaltungszentrum Palana, wo die Leiche untersucht werden könnte. Die Leiche auf dem Rücken zu tragen, sagen die Bewohner, sei doch sehr schwierig. Der Transport ist nur mit dem Hubschrauber möglich. Etwas leichter ist es im Winter. Da werde die Leiche, erzählen die Bewohner, in einer sieben- bis achtstündigen Reise per Schneemobil und Fähre transportiert. Allerdings sind auch diese Transporte oft gefährlich, bei Schneestürmen riskieren Angehörige manchmal ihr Leben.

Die Menschen hier gehören zum seit vielen Jahrhunderten auf Kamtschatka lebenden Volk der Koryaken. Der Tigil'skij-Bezirk, in dem etwas das Dorf Kovran liegt, gehört zum Autonomen Kreis der Koryaken im Norden Kamtschatkas, er erstreckt sich über mehr als die Hälfte der Halbinsel. Nur ca. 16.000 Menschen leben hier.

Kühl-Container sollen nun helfen

Die regionalen Behörden bestätigen das Problem - es betreffe sogar viele nördliche Regionen Russlands. Das Gesundheitsministerium von Kamtschatka hat nun versprochen, zu helfen, nicht beim Transport, aber bei der besseren Lagerung der Toten. Darüber hinaus arbeitet eine Arbeitsgruppe des stellvertretenden Vorsitzenden der Territorialen Regierung Valery Karpenko, die Anfang 2017 gegründet wurde, um das Problem zu lösen, an der Schaffung eines Wegenetzes zwischen abgelegenen Dörfern und Siedlungen, das den Transport von Leichnamen erleichtern soll.

(est/sim)