Fall Susanna: Vergewaltigt, getötet, der Täter im Irak

"Mama, ich komm nicht nach Haus. Ich bin mit meinem Freund in Paris. Such mich nicht. Ich komm nach zwei oder drei Wochen. Bye.“ Das war die letzte Nachricht, die Diana F. am 22. Mai 2018 per WhatsApp von ihrer Tochter Susanna erhielt, erzählt sie dem deutschen Fernsehsender RTL. Dabei klingen die Worte gar nicht nach der 14-Jährigen. "Ich weiß nicht, ob die mit ihrem Einverständnis geschrieben wurde."

Denn schon seit Wochen war die 14-Jährige aus Mainz nicht mehr dieselbe. Sie ging nicht mehr regelmäßig zur Schule. Stattdessen traf sich das Mitglied der Jüdischen Gemeinde mit Freunden im nahegelegenen Wiesbaden.

Am 22. Mai hatte die Mutter Susanna als vermisst gemeldet. Am Mittwoch - zwei Wochen später - war ihre Leiche in einem Erdloch in einem verwilderten Bahnhofsgelände bei Wiesbaden gefunden worden. Die Schülerin war nach ersten Angaben der Ermittler durch eine "Gewalteinwirkung" auf den Hals zu Tode gekommen. Ob sie erwürgt oder erdrosselt wurde, blieb zunächst unklar. Die Beamten gehen davon aus, dass das Mädchen ermordet wurde, um eine Vergewaltigung zu vertuschen.

Hinweis kam von Bekanntem in Flüchtlingsheim

Die Ermittler fahnden nach einem 20 Jahre alten irakischen Flüchtling. Ali B. ist nach Aussagen der Staatsanwaltschaft vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner gesamten Familie überhastet abgereist. Der 20-Jährige war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Er war auch mit der Vergewaltigung eines Kindes in Verbindung gebracht worden.

Der entscheidende Hinweis auf die mutmaßlichen Täter kam von einem 13-jährigen Buben, der in der gleichen Flüchtlingsunterkunft wie Ali B. wohnte.

AfD fordert Rücktritt der gesamten Bundesregierung

Schon gehen die politischen Wogen hoch. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel forderte in einer via Twitter verbreiteten Videobotschaft den Rücktritt der gesamten Bundesregierung. Susannas Tod sei "kein blinder Schicksalsschlag", sagte Weidel. "Susanna ist ein weiteres Opfer der heuchlerischen und egoistischen Willkommenspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel."

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte der "Bild"-Zeitung: "Der oder die Täter müssen mit der ganzen Härte des Rechtsstaats bestraft werden. Niemand sollte sich aber anmaßen, den Tod dieses Mädchens zu missbrauchen, um Hass zu säen." Es brauche Aufklärung in jeglicher Hinsicht. FDP-Chef Christian Lindner sagte derselben Zeitung, dass das Verbrechen zahlreiche Fragen aufwerfe. "Wieso werden angelehnte Asylbewerber nicht konsequenter zurückgeführt? Warum konnte der Täter samt Familie offenbar unter falschem Namen ausreisen?"

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider forderte, dass schnell geklärt werden müsse, "wie der Tatverdächtige entkommen konnte - und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden kann." CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sprach sich für ein konsequentes Durchgreifen der Justiz in dem Fall aus. Zudem sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Man fragt sich, warum der Tatverdächtige, nachdem er bereits derart gewalttätig polizeilich in Erscheinung getreten war, nicht längst in Untersuchungshaft war?"

(APA/dpa/red.)