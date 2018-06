Abschiebung? Illegaler Migrant lieferte Pizza an US-Militärbasis

Die Abschiebung aus den USA von einem aus Ecuador stammenden Pizzalieferanten ist vorerst ausgesetzt worden. Medienberichten vom Sonntag zufolge entschied eine Richterin in New York, dass es zunächst eine weitere Anhörung geben solle. Diese sei für den 20. Juni angesetzt worden, der Mann bleibe bis dahin in Gewahrsam.

Der Fall hatte in den USA für Aufsehen gesorgt: Der illegale Einwanderer aus Ecuador hatte Anfang Juni eine Pizza an eine Militärbasis in New York geliefert und war an Ort und Stelle von Grenzbeamten festgenommen worden.

Der 35-jährige Ecuadorianer lebt seit 2010 illegal in den USA. Er ist verheiratet und Vater zweier Mädchen im Alter von zwei und drei Jahren. Medienberichten zufolge ist seine Frau US-Bürgerin.

Der Pizzalieferant hatte die Fort-Hamilton-Militärbasis im New Yorker Stadtteil Brooklyn schon öfter beliefert, aber immer nur seinen New Yorker Ausweis gezeigt, auf dem der Einwanderungsstatus nicht vermerkt ist. Anfang Juni dann wurde er bei der Pizzazustellung aufgefordert, seinen legalen Status zu beweisen. Als er dies nicht konnte, wurde er noch vor Ort von Soldaten festgenommen, die den Grenzschutz informierten.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verfolgt eine besonders harte Einwanderungspolitik und geht entschieden gegen illegale Einwanderer vor, auch gegen solche ohne Vorstrafen und mit engen familiären Bindungen in den USA.

