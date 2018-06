Bub missbraucht: Prozess gegen Eltern

Freiburg. Ein Geständnis am ersten Tag eines erschütternden Prozesses: Der Stiefvater jenes neunjährigen Buben, der mehr als zwei Jahre lang von seinen Eltern missbraucht und auch zum weiteren Missbrauch an andere Männer über das Darknet „verkauft“ wurde, zeigte sich am Montag vor Gericht in Freiburg geständig. Die mehr als 100 Seiten umfassende Anklage sei „bis auf ein paar Kleinigkeiten“ richtig, so der einschlägig bereits vorbestrafte 39-Jährige.

Das Gericht wirft dem Paar unter anderem schwere Vergewaltigung und Zwangsprostitution in fast 60 Fällen vor, die sich zwischen Mai 2015 und Ende August 2017 ereignet haben sollen. Gemeinsam mit den Eltern gibt es insgesamt acht Tatverdächtige. Einer der Männer fragte über das Darknet beim Stiefvater gar an, ob er den Buben nach der Vergewaltigung töten dürfe. Weil der Stiefvater ablehnte, wollte der 44-Jährige wissen, ob man ein anderes Kind gemeinsam entführen könne. Auch gegen ihn begann am Montag der Prozess in Karlsruhe.

Die Eltern haben die Vergewaltigungen des wehrlosen Buben gefilmt, das Material dient dem Gericht als Beweis. Während des Prozesses will das Gericht auch die Rolle der Mutter hervorstreichen. Neben dem Buben soll das Paar auch eine Dreijährige mehrfach missbraucht haben. Die Behörden geraten ebenfalls ins Kreuzfeuer der Kritik, da sie offenbar von der Vorstrafe des Stiefvaters wussten. Der Neunjährige lebt seit der Verhaftung der Eltern vergangenen Herbst bei Pflegeeltern. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)