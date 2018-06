Londoner Polizei untersucht "kleine Explosion" in U-Bahnstation

Eine Explosion in einem Londoner U-Bahnhof hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es habe gegen 19 Uhr Ortszeit eine kleine Detonation in der Station Southgate im Norden der britischen Hauptstadt gegeben, teilte die Polizei via Twitter mit.

We remain at Southgate Tube station in London following a reported minor explosion. A small number of people have been treated at the scene by @Ldn_Ambulance.



No serious injuries reported and enquiries continue. Continue to follow @BTP and @metpoliceuk.