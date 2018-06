US-Ex-Präsidenten scherzen über Socken

Ex-US-Präsident George H.W. Bush hat einen Assistenzhund bekommen, der ihn im täglichen Leben unterstützen soll. "Eine große Freude, das neueste Mitglied unserer Familie zu begrüßen, "Sully", einen wunderschönen - und toll ausgebildeten Labrador", schrieb der 94-Jährige am Montag auf Twitter.

Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Bill Clinton zeigt, den Hund zu Füßen der beiden Männer. Seinen Nachfolger im Weißen Haus hatte Bush am Montag besucht.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8