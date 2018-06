Italien: NGO-Schiff "Lifeline" soll in Malta anlegen dürfen

Das Rettungsschiff "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen."

Circa sechs Länder, darunter Italien, Frankreich, Spanien und Malta, werden die circa 230 Migranten aufnehmen, die sich an Bord des Rettungsschiffes "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline befinden. Dies berichteten italienische Medien.

Zu einer Einigung zwischen Italien und Malta über das Schicksal der Migranten an Bord der Lifeline sei es dank der Vermittlung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk erfolgt.

Conte sagte, er hoffe, dass andere EU-Staaten dem Beispiel folgten. Malta habe beschlossen, eine Untersuchung einzuleiten, um die Staatsangehörigkeit des Schiffspassagiere festzustellen, berichtete der italienische Premier laut Medienangaben.

Beide Länder hatten dem Schiff zuvor das Anlaufen eines Hafens verweigert. Die "Lifeline" harrte deshalb seit Tagen mit 234 Flüchtlingen an Bord in internationalen Gewässern vor der Küste Maltas aus.

Sperre für NGO-Schiffe

Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli bekräftigte am Dienstag, dass Schiffe von Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge vor der libyschen Küste aufnehmen, keine italienischen Häfen mehr anlaufen dürfen. Toninelli, der als Verkehrsminister für die italienischen Häfen zuständig ist, betonte, dass die "Lifeline" keine Genehmigung zum Anlegen in Italien erhalten werde. Die Regierung in Rom hatte zudem mit der Beschlagnahmung des Schiffes gedroht.

Die Flüchtlinge auf der "Lifeline" waren am Donnerstag nahe der libyschen Küste aufgenommen worden. Am Sonntag traf nach Angaben von Mission Lifeline eine Versorgungslieferung aus Malta mit Lebensmitteln und Trinkwasser ein. Die Schiffe "Sea-Eye" und "Sea-Watch" hätten zudem Medikamente und Decken gebracht.

Containerschiff brachte Migranten nach Sizilien

Das dänische Containerschiff mit mehr als 100 geretteten Migranten an Bord hat inzwischen nach tagelangem Warten in Italien angelegt. Während die "Lifeline" mit rund doppelt so vielen Insassen weiter im Meer vor Malta ausharren muss, konnte der Frachter nach Medienberichten in der Nacht auf Dienstag im sizilianischen Pozzallo ankern.

"Im Gegensatz zu (Frankreichs Präsidenten Emmanuel) Macron haben wir Italiener ein gutes Herz", sagte der italienische Innenminister Matteo Salvini. An Bord des dänischen Containerschiffes befanden sich Migranten, die auf Anweisung der italienischen Küstenwache im Mittelmeer gerettet worden waren. "Schiffe ausländischer NGOs mit ausländischer Flagge werden nie wieder in Italien einfahren", sagte Salvini laut Medienangaben vom Dienstag.

