Wie auf Instagram: Lehrer "restauriert" Kunstwerk aus dem 16. Jahrhundert

Wenn Instagram-Filter real werden: Der Priester einer Kirche im nordspanischen Estella hat offenbar einen Kunstlehrer beauftragt, eine hölzerne Skulptur des heiligen Georg aus dem 16. Jahrhundert zu säubern. Nur wurde die Skulptur nicht gesäubert, sondern komplett und dilettantisch "renoviert". Der heilige Georg bekam ein pinkes Gesicht und eine türkise Uniform - das Kunstwerk erinnert nun an die Filter, die User in sozialen Medien benutzen. Auch das Pferd hat der Kunstlehrer ganz neu und glänzend angestrichen, wie Bilder auf der Facebook-Seite von "ArtUs Restauración Patrimonio" zeigen. Die Seite ist eine Kunstplattform in Pamplona.

Die spanische Vereinigung für die Erhaltung von Kunstwerken zeigte sich entsetzt über die "Restauration" und urgierte erneut, dass Kunstwerke nur von Experten angetastet werden dürfen.

Der Fall in Estella erinnert an einen Restaurationsversuch von Cecilia Gimenez, die vor einigen Jahren in ihrer Kirche in Borja nahe Zaragoza ein Abbild Christi aus dem 19. Jahrhundert selbst mit einem Pinsel übermalt und das Kunstwerk entstellt hatte. In Estella gab der Priester an, er habe nicht den Auftrag gegeben, den heiligen Georg zu restaurieren, sondern lediglich zu säubern. Gemeindemitglieder zeigten sich wütend, dass sie in die Pläne des Priesters nicht eingeweiht worden waren.

