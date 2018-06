Japan hat nun einen Hello-Kitty-Schnellzug

Die japanische Kult-Katze in ultrapink, Hello Kitty, bekam nun einen Schnellzug gewidmet. Zwischen Osaka und Fukuoka wird in den nächsten drei Monaten ein Hochgeschwindigkeitszug (Shinkansen) eingesetzt, dessen Design für manche sicher gewöhnungsbedürftig sein wird. Auf den Fenstern, Sitzen sowie an den Wänden ist die Kitty-Katze zu sehen, auch dominiert die Farbe Pink die Innenarchitektur des Shinkansen.

Hello-Kitty-Zug in Japan – APA/AFP/West Japan Railway/HANDO

Reisende können sich während der Fahrt auch mit Hello Kitty fotografieren lassen. Ein ganzer Waggon hat keine Sitze, sondern wurde zu einer Art Souvenirshop umgewandelt. Der Zug soll Touristen anlocken.

Das Innere des Zuges – APA/AFP/West Japan Railway/HANDO

Sitze, Fenster, Boden, alles wurde farblich abgestimmt. Die Hello-Kitty-Katze wurde Mitte der 70er Jahre von Yuko Shimizu ins Leben gerufen und gilt seither als Kult-Cartoon. Es gibt fast kein Produkt mehr, das sich mit Hello Kitty nicht vermarkten lässt.

Hello-Kitty-Shinkansen – REUTERS

Und natürlich wurde auch das äußerliche Bild des Zuges abgestimmt.

