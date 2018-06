Amoklauf in den USA: „Heute sind wir sprachlos“

New York. Der Tweet eines jungen Praktikanten sorgte Donnerstagabend weltweit für Mitgefühl. „Aktiver Schütze”, schrieb Anthony Messenger auf der Nachrichtenplattform. „Bitte helft uns.” Ein Mann war in die Büroräume der Zeitung „Capital Gazette“ in Annapolis eingedrungen und schoss mit einer Schrotflinte um sich. Er tötete fünf Menschen, zwei weitere wurden verletzt.

Da das Motiv des Täters zunächst unklar war, eilte die Polizei nicht nur zu den Räumlichkeiten der Zeitung im US-Bundesstaat Maryland. Sie verstärkte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen bei sämtlichen großen Verlagshäusern in New York und Washington. Die Stimmung im Land ist wegen des Kleinkriegs zwischen Donald Trump und liberalen Medien wie der „New York Times“ oder der „Washington Post“ angespannt.

Rasche Reaktion der Polizei

Als schließlich der 38-jährige Jarrod Ramos verhaftet wurde, stellte sich schnell heraus, dass sein Hass ausschließlich gegen die Lokalzeitung in Annapolis nahe Washington gerichtet war. Der Schütze wurde vor Jahren verurteilt, nachdem er eine ehemalige Schulkollegin über Facebook belästigt hatte. Die „Capital Gazette“ berichtete ausführlich, wogegen der Täter mehrmals erfolglos klagte.

Dass bei dem Anschlag zur Hauptproduktionszeit der Zeitung nicht mehr Menschen ums Leben kamen, ist vor allem der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte zu verdanken. Die ersten Polizisten waren innerhalb von 60 Sekunden zur Stelle und stürmten sofort ins Gebäude. Der Täter warf seine Waffe weg, verschanzte sich zunächst unter einem Schreibtisch, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. „Wenn sie nicht so schnell gewesen wären, wäre das viel schlimmer ausgegangen”, sagte Gavin Buckley, der Bürgermeister von Annapolis.

Mit der Schrotflinte

Unter den Opfern befinden sich ein stellvertretender Chefredakteur, ein Kolumnist, eine Verkaufsmitarbeiterin sowie ein Sportjournalist. Viele andere überlebten, auch weil der Täter eine Schrotflinte und keine halbautomatische Waffe benützte. Einer der Überlebenden erzählte in Interviews, dass er von seinem Versteck unter einem Tisch hörte, wie Ramos nachlud. Er hatte bereits damit gerechnet, dass er der nächste sei, auf den er schießen würde, ehe die Polizei die Redaktion stürmte.

Der Anschlag reiht sich in eine Vielzahl von tödlichen Schießereien in den USA ein. In Las Vegas starben im Vorjahr 58 Menschen, als ein 64-Jähriger aus seinem Hotelzimmer auf die Besucher eines Musikfestivals schoss. In einer Kirche nahe San Antonio in Texas tötete ein Mann im November 26 Menschen. Und der Amoklauf eines 19-Jährigen in einer Highschool in Parkland, Florida, sorgte im Februar im ganzen Land für Proteste gegen die laxen Waffengesetze.

Eine der ältesten Zeitungen des Landes

Ein derartiger Aufruhr dürfte diesmal ausbleiben. Trotzdem war der Amoklauf am Freitag in den USA das wichtigste Gesprächsthema, auch weil die „Capital Gazette“ eine der ältesten Zeitungen des Landes ist. Ihre erste Ausgabe erschien 1884. Das Blatt ist mit rückläufigen Leserzahlen konfrontiert. 2015 kaufte die „Baltimore Sun“ die Zeitung, deren Auflage bei 35.000 Stück liegt.

Während die Polizei den Tatort absperrte und die Toten abtransportiert wurden, richteten die überlebenden Journalisten am Parkplatz mit ihren Laptops ein provisorisches Büro ein. Natürlich werde man weiterhin eine Zeitung produzieren, erklärte einer von ihnen. In der Freitagsausgabe wurden die ermordeten Kollegen gewürdigt und ausführlich über den Angriff berichtet. Einzig die Meinungsseite blieb leer. Deren Chef, Gerald Fischman, war eines der Opfer. „Heute sind wir sprachlos”, lautete der Titel auf der sonst weißen Seite.

Der Praktikant Messenger, der per Twitter um Hilfe flehte, ist indessen wohlauf. Innerhalb von Stunden wurde sein Tweet tausende Male geteilt. Später meldete sich Messenger auf der Nachrichtenplattform nochmals zu Wort. Er bete für seine Kollegen.

AUF EINEN BLICK Die Opfer. „Wir sind untröstlich, am Boden zerstört. Unsere Kollegen und Freunde sind weg“, schrieb der Herausgeber der „Capital Gazette“, eines Lokalblatts in Annapolis, das zur Gruppe der „Baltimore Sun“ gehört. Mit einer leeren Seite gedachte die Zeitung der fünf Opfer: einer Marketingassistentin, die erst seit Kurzem bei dem Blatt arbeitete, einer Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur, Rob Hiaasen, Bruder des Bestsellerautors Carl Hiaasen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)