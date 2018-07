Filmemacher soll Verlust von 500 Flamingo-Eiern verursacht haben

In einem Naturschutzgebiet im Süden Frankreichs sind Hunderte Eier von rosa Flamingos verloren gegangen, nachdem ein Filmteam dort einen Tag lang gedreht hatte. Eine Klage gegen unbekannt wurde eingebracht. Doch es ist klar, dass Mitarbeiter des Filmemachers Nicolas Varnier die Flamingos dazu gebracht haben, ihre Eier zurückzulassen.

Die einsamen Salinen von Aigues-Mortes in der Region von Nimes beherben eine Flamingo-Kolonie. Für die Dreharbeiten war im Juni ein Flugzeug in geringer Höhe mehrmals über das Gebiet geflogen, das hatte die Vögel in Panik versetzt. "500 Flamingos haben definitiv ihr Ei verlassen", sagt die Naturschutz-Organisation France Nature Environnement.

Nicolas Varnier ist im deutschsprachigen Raum alles andere als ein Unbekannter, er hat wunderbare Tierfilme wie "Der junge Wolf" und "Belle und "Belle & Sebastian" gedreht, in denen es um die Freundschaft zwischen Kindern und Tieren geht. In dem Film "Gib mir Flügel", den er jetzt dreht, geht es um die Leidenschaft eines Forschers und seines Sohns für Wildgänse. Traurige Ironie der Geschichte: Der Film soll ein Plädoyer für den Schutz der Vögel werden.

Vanier zeigte sich nach den Vorwürfen sehr betroffen: Er habe die Zusammenarbeit mit dem Piloten sofort beendet: "Sie haben sich einen Spaß daraus gemacht, die Vögel davonfliegen zu lassen, ich war entsetzt." Als Versuch der Wiedergutmachung hat er angeboten, die Patenschaft für eine Flamingo-Kolonie zu übernehmen und sich zum Sprachrohr für die Probleme der Zugvögel zu machen.

(sim)