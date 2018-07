Japaner starb beim Klettern auf dem heiligen Berg der Aborigines

76 Jahre alt war der japanische Tourist, der bei dem Versuch, den Uluru-Felsen (Ayers Rock) in Australien zu besteigen, am Dienstag ums Leben gekommen ist. Die Rettungskräfte hätten auf einen Notruf an dem auch als Ayers Rock bekannten Monolithen in der zentralaustralischen Wüste reagiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der sei noch vor Ort für tot erklärt worden.

Den Aborigine-Ureinwohnern ist der rote Fels im australischen Outback heilig. Sie bitten Besucher, nicht hinauf zu klettern. Ein offizielles Verbot soll aber erst im Oktober 2019 in Kraft treten.

Rund 300.000 Touristen besuchen jedes Jahr den Uluru - sein Erklettern gilt vielen als essenzieller Teil eines Australien-Urlaubs. Seit den 50er-Jahren kamen mindestens 36 Menschen beim Erklettern des Monolithen um.