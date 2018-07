Bedrohliche Unruhen in Nantes

Es begann mit einer Fahrzeugkontrolle am Montagabend in der Stadt Nantes in Westfrankreich. Laut Polizei war ein junger Mann im Alter von 22 Jahren wegen einer Ordnungswidrigkeit gestoppt worden. Er habe "so getan, als wolle er aus dem Fahrzeug aussteigen", und sei dann "gegen einen Polizeibeamten gefahren", sagte der örtliche Polizeidirektor Jean-Christophe Bertrand. Der Beamte sei leicht am Knie verletzt worden, ein weiterer Beamter habe daraufhin geschossen und den jungen Mann getroffen. Dieser sei "leider gestorben".

Am Dienstabend dann folgten in mehreren Stadtteilen von Nantes Zusammenstöße zwischen Beamten und mit Molotowcocktails bewaffneten Jugendlichen. Autos wurden angezündet, ein Einkaufszentrum teilweise in Brand gesteckt. Die Lage sei "sehr unruhig und unübersichtlich", sagte der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennes, am Dienstagabend.

Aus Polizeikreisen verlautete, der junge Mann sei an der Halsschlagader getroffen worden und im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Laut Staatsanwaltschaft werden derzeit die "Umstände untersucht, unter denen der Polizist Gebrauch von seiner Schusswaffe machte".

Regelmäßige Gewaltausbrüche in den Banlieues

Großflächige gewalttätige Konflikte zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften sind in Frankreich seit über einem Jahrzehnt ein schwelendes gesamtgesellschaftliches Krisensymptom. Die betroffenen Viertel in Nantes gelten allesamt als Brennpunkte ("quartier difficiles") - es handelt sich um Banlieues mit hohem Migrantenanteil und hoher Jugend-Arbeitslosigkeit.

Die bisher schlimmsten Unruhen passierten im Herbst 2005, die massenhaften Bilder von brennenden Autos schockten auch im Ausland. Auslöser war der Tod zweier Jugendlicher - ein 15- und ein 17-Jähriger starben durch einen Unfall auf der Flucht vor der Polizei. Die Ausschreitungen (Sachbeschädigungen und Brandstiftungen) begannen im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois und weiteten sich in den folgenden Tagen auf das Pariser Umland, später auch andere Städte Lille, Rouen, Rennes, Dijon, Toulouse und Marseille aus. Allein am Abend des 3. November wurden 500 Autos und mehrere Häuser in Brand gesteckt.

