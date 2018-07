Zwei Touristenboote kenterten im Sturm vor Urlaubsinsel Phuket

Nach zwei Schiffsunglücken vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket werden mehrere Menschen vermisst. Beide Boote seien bei rauer See gekentert, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstagabend mit.

Laut der Inselzeitung "Phuket News" waren mehr als 120 Touristen an Bord der zwei Schiffe, darunter einige Kinder. Das Taucherboot "Phönix Diving" soll bei Koh Hei im Süden der Insel mit 97 Menschen an Bord gekentert sein. Sieben Touristen werden den ersten Angaben zufolge noch vermisst. An Bord des ersten Schiffes seien ausschließlich chinesische Touristen gewesen, hieß es laut mehreren Quellen. Offizielle Bestätigung dafür gab es vorerst nicht. Das Boot war von der südlicher gelegenen Inselgruppe Koh Racha auf dem Rückweg nach Phuket

Ein anderes mit 39 Menschen darauf, soll bei Koh Mai Thon im Südosten umgekippt sein. Starker Wind, Wellen und die Dunkelheit erschweren den Rettungseinsatz. Die Königliche Marine sandte Rettungsschiffe in die Region. Der örtliche Polizeichef Teerapol Tipcharoen teilte mit, die Passagiere dieses Bootes (Chinesen und Europäer) seien gerettet und an Land gebracht worden.

Auf Twitter waren Bilder von riesigen aufblasbaren Rettungsinseln zu sehen, auf denen die über Bord gegangenen Touristen im Sturm ausharrten.

(APA/AFP)