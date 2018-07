Mehr als eine Million Menschen feierten bei Pride-Parade in London

Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius haben am Samstag in London rund eine Million Menschen die traditionelle LGBT-Parade Pride gefeiert. LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender. Etwa 30.000 Teilnehmer zogen in bunten Kostümen und mit Regenbogen-Fahnen durch die Innenstadt, um für Gleichberechtigung und Vielfalt zu werben

Auch Mitglieder mehrerer Organisationen, etwa der Londoner Polizei Scotland Yard und der London Fire Brigade waren dabei. Popstar Kylie Minogue wünschte per Twitter "Happy Pride London". Der Umzug hatte erstmals im Jahr 1972 stattgefunden.

– imago/i Images

– APA/AFP/TOLGA AKMEN

– APA/AFP/TOLGA AKMEN

(APA/dpa)