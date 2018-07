Rauchender chinesischer Co-Pilot löst Sinkflug aus

Ein vor wenigen Tagen passierter Notfall auf einem Flug in China scheint nach einer Voruntersuchung geklärt. Der Sinkflug der des Air-China-Flugzeuges wurde offenbar von einem rauchenden Co-Piloten ausgelöst.

"In der Voruntersuchung wurde festgestellt, dass der Co-Pilot eine E-Zigarette rauchte", berichtet die staatliche China News am Freitag nach einer Pressekonferenz der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde, die den Vorfall am Dienstag untersuchte.

"Der Rauch strömte in die Passagierkabine und relevante Klimaanlagenkomponenten wurden fälschlicherweise abgeschaltet, ohne dass der Kapitän benachrichtigt worden wäre, was zu ungenügend Sauerstoff führte", heißt es weiter.

Die Air China Boeing 737 war von Hongkong aus in die chinesische Stadt Dalian geflogen, als sie einen Notsinkflug auf 10.000 Fuß (3.048 m) vollzog und Sauerstoffmasken eingesetzt wurden. Kurz später stieg sie wieder auf.

(Reuters/red.)