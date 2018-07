Vor WM-Finale noch rasch 4.600 kroatische Reisepässe ausgestellt

Die für Personalausweise und Pässe zuständige kroatische Polizei hat vor dem Endspiel der Fußball-WM in Moskau kurzfristig noch 4.600 Reisepässe ausgestellt. Das berichteten mehrere Medien in Zagreb wenige Stunden vor dem Finale am Sonntag. Auch die Mutter des Stürmers Ante Rebic war unter den Fans, die sich nach dem Finaleinzug ihres Teams noch auf die Reise nach Moskau machten.

Zehn Charterflugzeuge brachten vor dem Finale gegen Frankreich kroatische Fans nach Moskau. In Zagreb werden auf dem zentralen Jelacic-Platz zum Public Viewing mindestens 50.000 Menschen erwartet.

(APA/dpa)