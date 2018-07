Delfin verirrt sich in die Lübecker Bucht

Er scheint nicht scheu zu sein: An der Küste im norddeutschen Travemünde sichtete ein Hafenarbeiter einen Delfin. "Er war richtig kontaktfreudig, ist mitgeschwommen und sogar unter unserem Boot hindurch", sagte Lars Brackenwagen den "Lübecker Nachrichten". Mit seinem Handy nahm Brackenwagen die Delfin-Begleitung auf. Die Wasserschutzpolizei bestätigte den ungewöhnlichen Besuch in der Ostsee. Erst vor drei Jahren verirrte sich ein Delfinpaar in die Kiel-Gegend, die Einwohner tauften sie "Selfie" und "Delfie".

Normalerweise leben die Tiere, die Großen Tümmler, in den Ozeanen und in der Nordsee, seltener verirren sie sich in die Ostsee. Aber auch hier finden die Großen Tümmler genüngend Heringe, um zu überleben. Kältere Temperaturen vertragen sie ebenfalls.

Ob sich der namenlose Delfin noch auf Urlaub in der Lübecker Bucht befindet, ist unklar.

(red.)