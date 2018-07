Japans Umgang mit der Todesstrafe

Tokio. Nur knapp drei Wochen nach der Exekution des Sektenführers Shōkō Asahara und eines halben Dutzends seiner Komplizen vollstreckte die japanische Justiz am Donnerstag erneut mehrere Todesurteile. Sechs weitere Terroristen der Endzeitsekte Aum Shinrikyo („Höchste Wahrheit“), die vor 23 Jahren bei einem Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn 13 Menschen getötet und mehr als 6000 Passagiere verletzt hatte, wurden in den Morgenstunden durch den Strang hingerichtet. Damit wurden nun die Todesurteile aller verurteilten Mörder der Sekte, die Japan mit ihren Sarin-Attacken in Angst versetzt hatte, vollstreckt.

