Wer kam wem zu nahe? Empörung nach Tötung von Eisbären in "Notwehr"

Die Begriffe "Notwehr" und "Selbstverteidigung" stehen nach einem Vorfall mit einem Eisbären im norwegischen Spitzbergen auf dem Prüfstand. Das Tier hat ein deutsches Crew-Mitglied des Kreuzfahrtschiffes "Bremen" angegriffen. Das Tier habe den Eisbärenwächter des Schiffes am Kopf verletzt, teilte der Veranstalter Hapag-Lloyd Cruises mit. Der Mann sei ansprechbar und außer Lebensgefahr. "Er bleibt aber zur Beobachtung im Krankenhaus in Tromso", sagte Veranstaltersprecherin Negar Etminan am Sonntag in Hamburg.

Laut Hapag-Lloyd war der Mann am Samstag mit anderen Wächtern, aber ohne Touristen an Land gegangen. Zuvor hatte es von Seiten des Rettungsdienstes geheißen, die Attacke sei geschehen, als eine Gruppe Touristen in einem kleinen Boot auf einer Insel anlegte.

Der Kreuzfahrtveranstalter wirbt für die Reisen nach Longyearbyen mit dem Versprechen, die Passagiere könnten dort "Arktis pur" erleben. "Wo Eisbären die Wildnis regieren", heißt es auf der Webseite, "bestimmt die Natur den Verlauf ereignisreicher Tage". Eine zehntägige Reise mit der "Bremen", die 160 Passagiere mitnehmen kann, kostet mindestens 5810 Euro.

Dass Menschen den gefährlichen Eisbären so nahe kommen, sorgt nach dem jüngsten Vorfall für Kritik. Viele Menschen äußern ihr Entsetzen auf Sozialen Medien, etwa der britische Komiker Ricky Gervais. Er schrieb auf Twitter: "'Lassen Sie uns einem Eisbären in seiner natürlichen Umgebung zu nahe kommen und ihn dann töten, wenn er uns zu nahe kommt.' Idioten."

Andere Kritiker stellen den Begriff der Selbstverteidigung ebenfalls in Frage. "Das Zuhause der Eisäbren ist kein verdammter Touristenort".

Kritik gibt es auch an der Reisebeschreibung von Hapag-Lloyd Cruises.

Die Kritik an der angebotenen Eisbären-Tour weitet sich auch auf generelle Kritik an Eindringen in Tier-Refugien aus.

Die jeweils vier bis fünf Eisbärenwächter an Bord der Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises sollen dafür sorgen, dass Passagiere gefahrlos an Land gehen könnten, sagte ein Unternehmenssprecher. Sie seien speziell ausgebildet und bewaffnet. Die Passagiere würden Eisbären nicht von Land sondern von Bord des Schiffes beobachten.

