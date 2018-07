Bub zwei Mal innerhalb von acht Tagen von Giftschlange gebissen

Ein Schlangenbiss durch eine Giftschlange in Australien ist keine Seltenheit, wenn auch nicht unbedingt alltäglich. Doch einen sechsjährigen Buben erwischte es in der Stadt Wongan Hills im Westen Australiens, nördlich von Perth, innerhalb von acht Tagen gleich zwei Mal. Seine Familie appelliert in australischen Medien nun, Erste Hilfe zu für solche Fälle zu lernen.

Joels Mutter Pippa Canning erinnert sich, wie ihr Sohn nach dem ersten Biss zu ihr gekommen ist: "Er kam sehr ruhig ins Haus und fragte mich, wenn man von einer giftigen Schlange in Australien gebissen wird - kommt man dann in den Himmel? Und ich sagte ja... und dann wurde er ohnmächtig. Er kollabierte. Da habe ich realisiert, dass es echt war."

Als Übeltäter wurde eine Westliche Braunschlange identifiziert. Sie biss Joel um die Ecke des Hauses seiner Eltern. Das Gift verteilte sich rasch im Körper. "Irgendwie habe ich die Kraft gefunden ihn aufzuheben, ihn durchs Haus zu tragen während er krampfte. Seine Augen rollten nach hinten", erzählte Pippa Canning der Zeitung "Western Australian". Sie gab dem Jungen, der nach Luft rang zusätzlich Sauerstoff durch regelmäßige Mund-zu-Mund-Atemhilfe.

Mit dem Auto brachten die Eltern den Buben ins lokale Krankenhaus, von wo er nach Perth geflogen wurde - und rechtzeitig mit Antiserum behandelt wurde.

"Ich dachte, ich würde überleben"

Das überstandene Drama wiederholte sich nur acht Tage später. Joel wurde erneut von einer Braunschlange gebissen, diesmal in den linken Fuß, diesmal auf der anderen Straßenseite. "Er verlor die Fähigkeit sich zu bewegen, ordentlich zu sprechen", erzählte seiner Mutter. Wieder fürchtete sie um das Leben von Joel. Der Bub blieb positiv: "Ich dachte, ich würde überleben, weil ich auch das erste Mal überlebt habe. Und ich hab's geschafft." Möglicherweise hat Joel auch deshalb überlebt, weil Reste des ersten Serums noch in seinem kleinen Körper waren.

Die Schlangenbisse ereigneten sich vor sieben Monaten. Joel hat in Form von Panikattacken noch immer damit zu kämpfen. Etwa wenn er im Turnunterricht in der Schule vom Laufen im Freien Herzklopfen bekommt - dann glaubt er, erneut von einer Schlange gebissen geworden zu sein, sagte seiner Mutter dem "Western Australian". Auch das warme Wetter im australischen Winter macht der Familie sorgen. Die Schlangen wachen aus ihrem Winterschlaf auf.

Braunschlangen sind besonders gefährlich, da ihr Biss meist schmerzlos erfolgt. Obwohl von den 25 weltweit giftigsten Schlangen allein 20 in Australien leben, sind Todesfälle durch Schlangenbisse dort eher selten. Nach offiziellen Schätzungen erleiden rund 3.000 Menschen pro Jahr Schlangenbisse, 300 bis 500 Menschen benötigen ein Gegengift. Durchschnittlich zwei Menschen sterben pro Jahr.

(Red./Ag.)