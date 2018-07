Keine Klarheit über Flug MH370

Wien/Kuala Lumpur. Mit den Worten „Good night, Malaysian three seven zero“ meldete sich Kapitän Zaharie Ahmad Shah am Samstag, den 8. März 2014, um 01.19 Uhr morgens bei der malayischen Flugraumüberwachung ab. Wenig später fingen Radaranlagen die letzten Signale der Boeing 777 der Fluglinie Malaysia Airlines auf, die von Kuala Lumpur auf dem Weg nach Peking war. Danach verstummten sämtliche Kommunikationssysteme, und zwar genau an einem Übergabepunkt zwischen der malaysischen und der vietnamesischen Flugsicherung. Alles, was danach geschehen ist, ist und bleibt eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte.

Das Schicksal von Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord – die Mehrzahl Chinesen – ist weiter unklar. Daran ändert auch ein mehr als 490 Seiten starker Bericht nichts, der am Montag von malaysischen Behörden vorgelegt wurde.

Als gesichert gilt: Das Flugzeug änderte seinen Kurs, drehte nach Süden ab und dürfte bis zu sieben weitere Stunden unterwegs gewesen sein, entlang bestehender Routen und auch in Gebieten, die große Radarlücken aufweisen. Obwohl längst keines der Funk- oder Ortungssysteme mehr funktionierte, setzte das Flugzeug automatisch Daten via Satellit ab, die sogenannten Handshakes, die bei einer Satellitenfirma in London landeten. Als letzte Position von MH370 ist ein Gebiet von 60.000 Quadratkilometern im Indischen Ozean verortet worden. Dort ist trotz groß angelegter Suche bis heute kein einziges Trümmerteil aufgetaucht.

Wo liegt das Wrack?

Angehörige der 227 Passagiere und zwölf Crewmitglieder zeigten sich bei der Präsentation des Berichts in der Hauptstadt Kuala Lumpur verärgert. Sie hatten sich nach all den Jahren der Ungewissheit konkrete Anhaltspunkte über den Verbleib der verschollenen Maschine gewünscht. Doch Konkretes kann – und will – der Bericht nicht nennen. „Das Team ist nicht in der Lage, den Grund für das Verschwinden von MH370 zu bestimmen“, heißt es. Antworten könne man erst nach Entdecken des Wracks geben, so der Leiter des Untersuchungsteams Kok Soo Chon.

Wo sich dieses befinden könnte, weiß man auch nach mehreren riesigen und teuren Suchaktionen nicht. Erst Ende Mai dieses Jahres war der bisher letzte Versuch unternommen worden, das Flugzeug auf dem Meeresgrund aufzuspüren. Drei Monate lang hatte die US-Firma Ocean Infinity 112.000 Quadratkilometer im südlichen Indischen Ozean durchkämmt, erfolglos. Im Vorjahr hatten Teams aus Australien (das dem vermuteten Absturzgebiet am nächsten liegt), China und Malaysia eine 126 Millionen Euro teure Suchoperation durchgeführt, erfolglos.

Zwar waren seit 2014 immer wieder Wrackteile entlang des Indischen Ozeans angeschwemmt worden, von denen man sich Aufklärung erhoffte. Doch nur drei konnten aufgrund der eingeprägten Nummern eindeutig zugeordnet werden: eine Flügelklappe, die auf La Réunion angeschwemmt wurde, ein Teil einer Flügelklappe und weitere Wrackteile, die an der Küste von Mauritius und Tansania gefunden wurden. Aufschluss über den Verbleib des Wracks – und vor allem der Blackbox, die alle wichtigen Aufzeichnungen enthält – können diese Flugzeugteile aber auch nicht liefern.

Fest steht weiters: Die Kehrtwende der Maschine sowie das Abschalten der Funk- und Ortungssysteme erfolgten manuell und vorsätzlich. Man könne weder ausschließen, dass die beiden Piloten dafür verantwortlich seien, noch könne man ausschließen, dass eine „dritte Partei“ beteiligt war, so der Chef des Untersuchungsteams. Die Vergangenheit von Crew und Passagieren wurde durchleuchtet: Es wurden keinerlei Auffälligkeiten entdeckt. Auch das Ladegut der Maschine, darunter Lithiumbatterien sowie 2500 Kilo der tropischen Frucht Mangostane, sei, zumindest laut Papieren, nicht verdächtig.

Suche jederzeit wieder starten

Seit dem Verschwinden des Flugzeugs blühen die Verschwörungstheorien: Wurde es entführt? Gar abgeschossen? Beging der Pilot Suizid und nahm die Passagiere mit in den Tod? Übernahm jemand per Fernsteuerung die Kontrolle? All diesen Fragen sei man nachgegangen, so Chefermittler Kok Soo Chon. Für keine dieser Theorien gebe es ausreichend Anhaltspunkte. Malaysias Verkehrsminister, der erst seit drei Monaten im Amt ist, will jedenfalls nicht von einem Abschlussbericht sprechen: Die Suche könne und solle jederzeit wieder aufgenommen werden, sobald neue Hinweise auftauchen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2018)