Wie ein Kind (7) ein "sexistisches" Verkehrsschild änderte

Ein siebenjähriges Mädchen hat in Neuseeland die Änderung eines Verkehrsschilds erreicht. Ein Brief genügte. Der Schriftzug soll nun geschlechtsneutral formuliert werden.

Auf dem Weg zu ihrer Großmutter war dem Mädchen ein Schild aufgefallen, auf dem "Linemen" stand, also zu Deutsch etwa Leitungsmonteure. Das Warnzeichen weist darauf hin, dass Arbeiten an Strommasten in Gang sind. Die Bezeichnung "men", also Männer, missfiel Zoe. Sie schrieb einen Brief an den Chef der neuseeländischen Transporagentur (NZTA).

We were happy to take Zoe’s suggestion on board, because great ideas can come from anyone, including seven-year-olds! Good on you, Zoe! https://t.co/CanSuHBNXN — NZTA News (@nzta_news) 30. Juli 2018

Wieso es denn "linemen" heiße, wenn doch auch Frauen den Beruf ausüben könnten, fragte sie darin. "Ich denke das ist falsch und unfair." Sie selbst wolle den Beruf zwar nicht ergreifen, wenn sie erwachsen sei ("es gibt so viele spannende Dinge"), aber andere Frauen würden ihn vielleicht gerne erlernen. Also schlug sie vor, den Schriftzug von "Linemen" auf "Line-Worker" zu ändern.

Mutter "so stolz"

Der Chef der Transportagentur nahm den Vorschlag auf. . Er gratulierte Zoe dazu, für ihre Anliegen einzutreten: "Gut gemacht." Der Schriftzug "Line-Worker" würde zwar nicht auf die Schilder passen, er schlage aber "Line-Crew" vor. Nach und nach sollen die neuen Schilder nun zum Einsatz kommen, wenn alte abgenutzt sind: "Das kann eine Zeit dauern." Zoe wurde zudem eingeladen, ein Foto mit dem neuen Schild zu machen. "Großartige Ideen können von jedem kommen, auch von Siebenjährigen", teilte die Behörde mit. Und Zoes Mutter twitterte, sie sei "so stolz auf ihre Siebenjährige".

