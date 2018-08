Horde Instagramer überrennt Sonnenblumenfarm in Kanada

Die Bogle Seeds Farm in Kanada lud Gäste auf ihre Farm ein. Da die Sonnenblumen gerade blühten, sei der Anblick der Felder ein guter Grund um einen Ausflug aufs Land zu unternehmen. Gäste aus dem nahe gelegenen Toronto nahmen die Einladung an. Die Familie Bogle, die die Farm in sechster Generation führt, stellte rund 300 Parkplätze bereit. Lediglich Parkgebühren verlangten die Bogles, hieß es in kanadischen Medien. 7,50 kanadische Dollar, umgerechnet etwa fünf Euro.

Doch schnell sprach sich die einzigartige Fotoszenerie auf Instagram herum und immer mehr Menschen strömten aus den Großstädten in der Nähe zu der Farm. Der 72-Jährige Großvater sagte in einem Interview: "Alle haben gelacht und Spaß gehabt, doch dann tauchte ganz Toronto auf." Trotz extra angestellter Mitarbeiter und aufgestellten mobilen Toiletten hatte die Familie nie mit so vielen Gästen gerechnet.

75 acres of sunshine Ein Beitrag geteilt von Nicole (@niccahh) am Jul 25, 2018 um 6:21 PDT

Farmer mussten Polizei rufen

Instagramer seien laut Nachbarn der Bogles auf den Feldern herumgetrampelt und hätten den nahe gelegenen Highway 6 verstopft. "Sie wollten alle inmitten der Sonnenblumen sein", so ein direkter Nachbar das Problem der kanadischen Zeitung "National Post".

Es dauerte nicht lang, da war der Parkplatz voll und eine Stau bis zurück auf Autobahn bildete sich. Als Leute begonnen mit Kindern, zu Fuß über die vierspurige Autobahn zur Farm zu pilgern, schritt die Polizei ein. Die Bogles beendeten das Spektakel schließlich und schlossen die Farm für die Öffentlichkeit.

Auf den Instagram-Bildern ist von dem Chaos wenig zu sehen. Unter dem Hashtag #bogleseeds posteten Influencer Fotos von sich mitten in den Sonnenblumenfeldern. Klarerweise so inszeniert, dass nur sie selbst am Foto zu sehen sind.

(Red)