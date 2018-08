Wacken: Sonnenbrand entpuppte sich als Verbrennung zweiten Grades

Ausnahmezustand in Norddeutschland: Bis zu 100.000 Besucher feiern derzeit am größten Heavy-Metal-Festival der Welt im beschaulichen Ort Wacken in Schleswig-Holstein. Auch dort herrscht derzeit eine wortwörtlich brennende Hitze. Dutzende Besucher mussten wegen Sonnenbrands behandelt werden.

Doch einen Mann erwischte die Sonne besonders schlimm. Mit einem vermeintlichen Sonnenbrand suchte er den Rettungsdienst auf. Dort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Sonnenbrand um eine Verbrennung zweiten Grades handelte. Das berichtete die Hersfelder Zeitung, nachdem der Rettungsdienst den Mann am Donnerstag behandelte. Häufig gebe es auch Insektenstiche sowie aufgeschundene Füße.

56 Besucher ins Spital gebracht

Seit Beginn des Festivals am Donnerstag seien bereits 56 Besucher ins Krankenhaus gebracht worden und rund 850 Patienten behandelt worden. Diese Zahlen seien laut Rettungsdienst in einem normalen Rahmen.

Es bleibt bis am Sonntag auch am Festival in Wacken heiß. Laut deutschem Wetterdienst sind am Freitag bis zu 33 Grad angesagt. In der Nacht soll es jedoch mit 14 bis 16 Grad verhältnismäßig recht kalt am Festivalgelände werden.

Am Freitag steht der Auftritt des Komikers Otto Walkes am Programm. Der Komiker feierte vor kurzem seinen 70. Geburtstag. Am Heavy-Metal-Festival sind Ottos Auftritt auch kritische Stimmen entgegengesetzt: „Ich weiß nicht, ob man das hier braucht“, sagte ein Metal-Fan zu einem deutschen Medium. Dennoch wird davon ausgegangen, dass sich viele Besucher die Otto-Show ansehen werden.

