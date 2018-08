Nasa will 2019 Astronauten mit US-Raumschiffen ins All bringen

US-Raumschiffe sollen im kommenden Jahr wieder Astronauten ins All bringen. Die Entwicklung US-amerikanischer Raumschiffe nähere sich diesem Ziel, teilte die Nasa am Donnerstag (Ortszeit) in einem Blogeintrag mit. Die Raumfahrtbehörde kündigte für April bemannte Testflüge in Zusammenarbeit mit dem privaten Luftfahrtunternehmen SpaceX an.

Mitte des Jahres 2019 will sie solche Flüge zusammen mit Boeing testen. Damit würde die Nasa unabhängig von russischen Sojus-Kapseln werden. Derzeit sind diese die einzigen, die Menschen zur ISS bringen können.

Die Raumschiffe sollen bis zu vier Astronauten einer Nasa-Mission ins All bringen. Seit 2014 arbeitet die Nasa mit den Unternehmen zusammen, um einen eigenen Zugang zur Internationalen Raumstation ISS zu haben und andere mögliche "erdnahe Orbit-Ziele" zu erreichen, schreibt sie auf ihrer Website.

Um 17 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) will die Nasa die Namen der künftigen Astronauten für die beiden Flüge nennen. Bereits für Ende 2018 plant sie zusammen mit Boeing und SpaceX unbemannte Testflüge.

Das Unternehmen SpaceX des Tesla-Gründers Elon Musk hat mehr als 50 erfolgreiche Starts der Raketen-Reihe "Falcon" hingelegt. Im Februar hob erstmals die "Falcon Heavy" ab, die derzeit leistungsstärkste Rakete. Musk hatte zuvor erklärt, bei einem erfolgreichen Test heiße es in dieser Raketenklasse "game over" für die Konkurrenz. Die Aufträge in den Büchern von SpaceX summieren sich zu Milliarden und stammen unter anderem von der US-Raumfahrtbehörde Nasa und dem US-Militär. Die Firma hat 6.000 Angestellte.

Den Transport von Personen zur Internationalen Raumstation IS führt derzeit Russland mit dem Sojus-Systemdurch vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus. Bis 2024 ist die Finanzierung der ISS durch die Mitglieder gesichert. Danach strebt die Regierung von US-Präsident Donald Trump aber einen Schnitt an. Eine offizielle Strategie gibt es bisher nicht, aber Medienberichten zufolge wollen die USA aus der Finanzierung aussteigen und das Weltraumlabor privatisieren, auch einen Verkauf an private Unternehmen wie SpaceX könnte geprüft werden.

