Gestohlene Fields-Medaille wird Mathematiker Birkar ersetzt

Nach dem Diebstahl der renommierten Fields-Medaille des Mathematikers Caucher Birkar erhält dieser identischen Ersatz. Dies gab der Internationale Mathematikerkongress in Rio de Janeiro am Freitag bekannt. Birkar war am Tag zuvor gemeinsam mit dem deutschen Professor Peter Scholze und anderen Wissenschaftern geehrt worden. Seine Medaille wurde ihm jedoch wenig später gestohlen.

Birkar werde am Samstag eine Ersatzmedaille überreicht, teilten die Organisatoren der auch als Mathematik-Nobelpreis bekannten Fields-Medaille mit. Die Auszeichnung wird alle vier Jahre für außergewöhnliche Leistungen an jüngere Mathematiker verliehen.

Dem kurdisch-iranischen Wissenschafter war unmittelbar nach der Verleihungszeremonie in dem Kongresszentrum der brasilianischen Metropole sein Aktenkoffer gestohlen worden, der neben Geldbörse und Handy auch seine Medaille aus 14-karätigem Gold enthielt. Der Koffer wurde wenig später gefunden, die Medaille fehlte jedoch.

(APA/AFP)