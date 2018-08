Fast 100 verdorbene Mägen durch Kebabfleisch in Kiew

Manch kritischer Gaumen sagt dem Kebab schon länger den Kampf an - in der ukrainischen Hauptstadt Kiew war die Kritik am Fleischspieß zumindest in diesem Fall gerechtfertigt. Denn dort hatten sich fast hundert Menschen den Magen verdorben, weil sie Kebab gegessen hatten. Die Lebensmittelbehörde des Landes zählte nach Medienberichten bis Montag 93 Krankheitsfälle.

Betroffen war nicht nur ein ein einzelner Imbiss-Stand, die Betroffenen hatten an verschiedenen Orten ihr Kebab erstanden - das Fleisch soll aber vom selben Lieferanten gekommen sein. Nach ersten Untersuchungen wurden Salmonellen als Auslöser vermutet. Es sei der schlimmste derartige Fall in Kiew seit zehn Jahren, teilte die Behörde mit. Salmonellen sind Bakterien, die Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auslösen können.

(APA)