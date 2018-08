Chaos nach Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen

Nach einem Sicherheits-Zwischenfall hat die deutsche Polizei einen Teil des Frankfurter Flughafens am Dienstag geräumt. Mindestens eine Person sei unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt, begründete eine Sprecherin der Bundespolizei Frankfurt die Maßnahme. Die Bereiche blieben über rund drei Stunden gesperrt. Gleichzeitig wurde ein sofortiger Boardingstop angeordnet. Tausende Passagiere waren betroffen. Es kam zu zahlreichen Flugausfällen.

Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" handelte es sich vermutlich um eine Familie aus Frankreich, die den Zwischenfall ausgelöst hatte. Aus noch ungeklärte Gründen sei sie ohne Kontrolle durch die Sicherheitsschleuse gelangt. Vermutlich sei menschliches Versagen an der Kontrolle der Grund dafür gewesen. Hinweise auf terroristische oder kriminelle Motive gab es nicht.

Augenzeugen zufolge herrschte keine Panik, aber großes Gedränge in den wetterbedingt heißen Hallen. Passagiere beklagten sich, dass sie sich nicht ausreichend informiert fühlen. Bis 14 Uhr wurden 49 Flüge annulliert. Offenbar waren vor allem Flüge der Lufthansa betroffen.

⚠⚠ UPDATE Eilmeldung ⚠⚠ Grund für die polizeilichen Maßnahmen ist der Hinweis auf den unberechtigten Zutritt von mindestens einer Person in den Sicherheitsbereich. #Terminalräumung #BPol pic.twitter.com/RkRU0657uM — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) August 7, 2018

Laut "FAZ" herrschte auch rund um den Flughafen Chaos. Die Polizei sperrte zeitweise die Parkhäuser, Reisende wurden nicht mehr hineingelassen, berichtete das Blatt. Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, die den Flughafen anfahren, kam es zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen.

Zwei ähnliche Zwischenfälle in Deutschland

Am 28. Juli hatte sich ein ähnlicher Zwischenfall am Münchener Flughafen ereignet. Dort war eine Frau gegen sechs Uhr morgens ohne Kontrolle durch eine Sicherheitsschleuse gelangt. Daraufhin wurde das Terminal für Stunden gesperrt. Knapp 200 Flüge wurden gestrichen, zahlreiche weitere Flüge hatten teils große Verspätungen. Zehntausende Passagiere waren betroffen.

Auch am Frankfurter Flughafen hatte es vor fast zwei Jahren einen solchen Vorfall gegeben. Damals war eine Frau am Terminal 1 nach der Kontrolle ihres Handgepäcks in den Sicherheitsbereich weitergegangen, obwohl ihre Kontrolle nicht abgeschlossen war. Der Terminal wurde evakuiert, 5000 Passagiere waren betroffen. Fast 100 Flüge vielen aus. Auch nach der Wiederaufnahme des Terminalbetriebs kam es noch zu stundenlangen Verspätungen.

(APA/Reuters)