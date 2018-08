Schamane hielt Frau 15 Jahre lang in Höhle gefangen

Ein selbst ernannter Schamane hat eine junge Frau in Indonesien 15 Jahre lang gefangen gehalten und missbraucht. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatten die Beamten einen Hinweis von einem Verwandten des Opfers bekommen und danach die Frau befreit.

Die Polizei fand die 28-Jährige am Sonntag in einer Höhle im Hinterhof des Hauses des 83 Jahre alten Mannes. Der Schamane habe die Frau wiederholt sexuell missbraucht und ihr eingeredet, sie sei von einem bösen Geist besessen, sagte der Polizeichef des Bezirks Toli-Toli. "Sie wirkte verwirrt und sagte, sie wolle zurück in die Höhle", fügte er hinzu.

Der 83-Jährige hatte der Polizei zufolge seine Familie und auch Verwandte des Opfers mit dem Tod bedroht, sollten sie ihn verraten.

(APA)