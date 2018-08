Hitzegeplagte Finnen schlafen in klimatisierten Supermarkt

Ganz so heiß wie in Süd- und Mitteleuropa ist es in Finnland nicht. Es bleibt unter der 30-Grad-Marke. Dennoch herrschen dort etwa 10 Grad mehr, als die Finnen im August gewöhnt sind. Viele haben in Finnland daher keine Klimaanlage in ihrer Wohnung. Ein Supermarkt reagierte darauf und öffnet jetzt Nachts um den schweißgebadeten Finnen einen klimatisierte Ruhezone zu bieten.

"Hier würde ich gerne schlafen", witzelten einige Kunden des Supermarkt. Die Geschäftsführerin kam eine Idee. Sie öffnete am Samstag den Supermarkt für 100 Personen, die sich vorher angemeldet hatten, berichtete die BBC. Erlaubt war es auch, die eigenen Schlafsachen mitzubringen. Sogar Matratzen schleppten die hitzegeplagten Finnen an. Für das Schlafen mit Klimaanlage, war ihnen auch das nicht zu viel Aufwand. Videos davon gingen anschließend auf Facebook und Twitter viral. Hunderttausend mal wurden die Videos angeklickt.

Bei uns steht heute der wahrscheinlich heißeste Tag an. Bis zu 38 Grad Celsius (im Donauraum, im Weinviertel und im Nordburgenland) sind angesagt. Am Mittwoch gab es den vorläufigen Hitzerekord in Bad Deutsch-Altenburg mit 36,1 Grad Celsius. Am Freitag kommt die Kaltfront – inklusive Gewitter.

